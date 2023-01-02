تحديد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يشرف عليها عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد يوم 16 يناير الجاري موعدا لمباريات نصف نهائي نسخة 2021-2022 من مسابقة كأس مصر.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين أن الزمالك سيواجه بيراميدز مساء 16 يناير الجاري بإستاد القاهرة الدولي ، في الدور قبل النهائي لكأس مصر لموسم 2021 - 2022.

كما تحدد يوم 17 يناير موعدا لمباراة الأهلي و سموحة ضمن منافسات نفس الدور في تمام السادسة مساء بإستاد القاهرة الدولي.

