تنفيذ وصية غريبة طلبها بيليه.. سيشاهد مباريات سانتوس مدى الحياة بعد وفاته (صور)

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن وصية غريبة طلبها الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه قبل وفاته والتي سيتم تنفيذها الإثنين عقب جنازته في البرازيل.



وأوضحت الصحيفة أن بيليه طلب أن يتم دفنه في الطابق التاسع من المقبرة العمودية في العاصمة ساوباولو، وهي تعد أكبر مقبرة عمودية في العالم.



وأشارت إلى أن أسطورة البرازيل كتب هذا الطلب في وصيته حتى يتمكن من مشاهد ملعب أوربانو كالديرا الذي يحتضن مباريات فريقه السابق سانتوس.



وأضافت أن مقبرة بطل العالم 3 مرات في الطابق التاسع ستكون مطلة مباشرة على الملعب الذي شهد تألقه وبزوغه ليصبح أحد أبرز أساطير كرة القدم عبر التاريخ.



وختمت بأن التابوت الذي سيتم وضع فيه جثمان بيليه أثناء الجنازة سيكون لونه ذهبياً خالصاً وسيحتوي على العديد من المنحوتات والنقوش لصور آيقونية اشتهر بها نجم البرازيل.