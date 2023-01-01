المنتخب العماني يعلن قائمته المشاركة في «خليجي 25»

أعلن الجهاز الفني للمنتخب العماني لكرة القدم بقيادة المدرب برانكو ايفانكوفيتش، قائمته المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» التي تنطلق 6 يناير الجاري في مدينة البصرة العراقية وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه.

وتضم القائمة أحمد الرواحي، ومحمد المسلمي، وجمعة الحبسي، ومحمد المشيفري، وحارب السعدي، وصلاح اليحيائي، وفايز الرشيدي، وأحمد الخميسي، وأمجد الحارثي، وأحمد العدوي، وعصام الصبحي، وأحمد المطروشي، وإبراهيم المخيني، وأحمد الكعبي، ومعتز صالح عبد ربه، وجميل اليحمدي، ومصعب المعمري، وفهمي بيت دوربين، وخالد البريكي، وزاهر الأغيري، وعمر المالكي، وأرشد العلوي، والمنذر العلوي.

ويتواجد المنتخب العماني في المجموعة الأولى من البطولة والتي تضم كلا من منتخبات العراق والسعودية واليمن.