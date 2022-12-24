أرتيتا يحذر لاعبي أرسنال من الاستهانة بفريق ويستهام

حذر ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه من الاستهانة بفريق ويستهام، الذي وصفه بأنه منافس "خطير للغاية". ويستأنف أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد بلقاء الديربي أمام ويستهام على استاد "الإمارات" ضمن المرحلة السابعة عشر من الدوري. ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 37 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، لكن أرتيتا يدرك صعوبة المواجهة أمام ويستهام ومديره الفني المخضرم ديفيد مويس، ويدرك أن ويستهام الذي وصل إلى المربع الذهبي بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي يمكنه أن يصنع الكثير من المشكلات لأرسنال.

وقال أرتيتا :"هو (ويستهام) منافس خطير للغاية، لأنني أعرف بالتأكيد أن ديفي يعمل مع الفريق بشكل جاد للغاية." وأوضح :"منذ أن تولى المنصب، عزز إمكانيات الفريق وصعد به إلى مستويات مختلفة." وأضاف :"أنا واثق من أنهم يعملون بجدية شديدة... ومتأكد من أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية."

وخلال مسيرته الاحترافية، لعب أرتيتا لنحو سبعة مواسم تحت قيادة مويس مع فريق إيفرتون، وقد تحدث عن تجربته تحت قيادة مويس، قبل المواجهة المقررة يوم الاثنين.