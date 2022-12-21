موتسيبي يؤمن بحظوظ بلوغ منتخب إفريقي نهائي مونديال 2026

أكد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي الأربعاء انه يؤمن بحظوظ بلوغ أحد منتخبات القارة السمراء نهائي كأس العالم 2026، وذلك عقب الانجاز الكبير الذي حققه المغرب بعدما بات أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي مونديال قطر.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحافي عقده في جوهانسبورغ إن المغرب "شرّع الباب ببلوغه الدور نصف النهائي الشهر الحالي وأنا واثق من أن دولة إفريقية ستذهب أبعد من ذلك في المونديال المقبل". وأردف "الهدف الرئيسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو أن تفوز دولة إفريقية بكأس العالم وهذا الهدف في متناول اليد".

ومع نظام جديد للمونديال المقبل في ظل مشاركة 48 منتخباً سيكون هناك تسعة أو 10 منتخبات من القارة السمراء، بدلاً من خمسة في مونديال قطر، في نهائيات عام 2026 التي ستستضفيها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وصنع المغرب التاريخ في العرس الكروي العالمي الذي أقيم للمرة الاولى في الشرق الاوسط والعالم العربي عندما أصبح أول ممثل من إفريقيا يصل إلى نصف النهائي.

وفاجأ منتخب "أسود الأطلس" بلجيكا في دور المجموعات (فاز 2-صفر)، قبل أن يقصي رجال المدرب وليد الركراكي منتخبين أوروبيين عريقين هما إسبانيا بركلات الترجيح والبرتغال 1-صفر في الدورين ثمن وربع النهائي توالياً، ليعود ويخسر أمام فرنسا، حاملة اللقب ووصيفة هذه النسخة، في نصف النهائي صفر-2.

وأضاف موتسيبي "هناك 10 دول إفريقية على الأقل يمكنها المنافسة على أعلى مستوى والفوز بكأس العالم". كما أشاد بالكاميرون وتونس بفوزهما المفاجئ في دور المجموعات على البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، وفرنسا على التوالي بنفس النتيجة 1-صفر. وقال رئيس الاتحاد القاري "يجب أن نفخر بما حققته الكاميرون وتونس، التي يتوجب عليهما وغيرهما من الدول الإفريقية التعلم من المغرب". وفي حين لم تنجح الكاميرون وتونس في تجاوز دور المجموعات، بلغت السنغال ثمن النهائي حيث خرجت أمام انكلترا بخسارتها بثلاثية نظيفة.