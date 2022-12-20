رئيس كينيا يهنئ الأرجنتين ويعتبر منتخب فرنسا فريقا إفريقياً (صورة)

وجه رئيس جمهورية كينيا، الرئيس وليام روتو، تهنئة إلى منتخب الأرجنتين بعد فوزه على فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022، بضربات الترجيح، أول من أمس، فيما اعتبر في تهنئته أن منتخب فرنسا عبارة عن فريق إفريقي، وهي الرسالة التي اعتبرها عدد كبير من المتابعين، بمثابة رسالة مشفرة إلى فرنسا التي يضم منتخبها عدد كبير من اللاعبين من أصول إفريقية.

ونشر الرئيس وليام روتو تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»، جاء فيها: «مبروك للمنتخب الأرجنتيني فوزه بكأس العالم»، قبل أن يتابع قائلا: «فريقنا الإفريقي المشارك في كأس العالم لعب مباراة رائعة».

المثير في تغريدة الرئيس الكيني، هو أرفاقها بصورة مركبة تظهر الأصول الإفريقية لـ 15 لاعبا ينتمون للمنتخب الفرنسي، الأمر الذي اعتبره كثير من متابعيه، رسالة مشفرة إلى فرنسا، مفادها أنه لولا الأقدام الإفريقية، ما كان ليستطيع منتخب الديوك تحقيق ما وصل إليه في نهائي كأس العالم.