أرقام صادمة لفرنسا أمام الأرجنتين.. هل تأثرت بأنفلونزا "الإبل"

شهدت المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين أرقام صادمة لحامل اللقب المنتخب الفرنسي على عكس ما قدمه تماماً في المباريات السابقة بالمونديال وهو ما أثار الدهشة أمام الجماهير وكل المتابعين، وشهد مستوى المنتخب الفرنسي هبوط غير متوقع، قبل أن يعود في الدقيقة 80 من ركلة جزاء عن طريق مبابي الذي عاد بعدها بأقل من دقيقتين ليحرز التعادل أيضا ويتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف.

وحتى الدقيقة 60 من زمن مباراة الأرجنتين وفرنسا سجل المنتخب الفرنسي أرقام سلبية حيت لم يسدد المنتخب الفرنسي أي تسديدة على المرمى أو بعيد عن المرمى كما لم يخلق أي فرصة محققة للتسجيل كما سجل 0 فرصة محققة للتسجيل وحصل على ركنية واحدة فقط خلال ساعة لعب.

الأرقام السلبية جعلت الجمهور معلقي المباراة يشيرون إلا أن سبب ما حدث ربما هو حالات الإصابات التي تعرض لها المنتخب الفرنسي قبل المباراة والذي أطلق عليها أنفلونزا الإبل.

