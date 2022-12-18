مركز حزين لقطر في نهاية المونديال بعد إبهار العالم

أبهرت قطر العالم في تنظيم كأس العالم بعد 12 عام انتظار وانتقاد ولكنها ردت في أرض الواقع بتنظيم عالمي ونسخة استثنائية من البطولة ستظل دائماً في الوجدان، ولكن في المقابل رفض المنتخب القطري الذي يعتبر أكثر منتخب أجرى إعداد للبطولة أن يُكمل الصورة بالشكل المناسب بعد خسارته في دور المجموعات بثلاث مباريات مسجلاً تاريخاً سلبيا لأي بلد مضيف.

وبالنظر إلى المنتخبات العربية المشاركة في البطولة وهي 4 منتخبات تفاوت ترتيب المنتخبات مع العديد من المفاجآت أبرزها احتلال منتخب المغرب المركز الرابع، لأول مرة في تاريخه، حيث حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه ولكنه خسر أمام حامل اللقب المنتخب الفرنسي، كما خسر منتخب المغرب أمام نظيره الكرواتي وصيف بطل مونديال "روسيا 2018" في مباراة المركز الثالث، ليحتل المركز الرابع.

وسجل المنتخب المغربي 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 5 أهداف، 4 منها تلقاها خلال آخر مباراتين ضد كل من كرواتيا وفرنسا.

أما المنتخب التونسي فقد احتل المرتبة الـ21 في قائمة ترتيب منتخبات كأس العالم 2022، بعدما حقق انتصارا واحدا، وكان على منتخب فرنسا بطل مونديال "روسيا 2018 " وطرف نهائي مونديال "قطر 2022" اليوم إلى جانب الأرجنتين، وتعادلا، ومني بخسارة واحدة.

كما جاء المنتخب السعودي في المركز 25 في قائمة ترتيب منتخبات كأس العالم 2022، بعدما حقق فوزاً واحداً، كان على الأرجنتين، طرف المباراة النهائي للبطولة إلى جانب فرنسا، وتعرض للهزيمة مرتين.

وفي المركز الأخير عربياً وفي المونديال جاء المنتخب القطري (32)، بعدما فشل في تحقيق أي نقطة، بخسارته لجميع مباريات دور المجموعات، وتلقت شباكه لـ7 أهداف مقابل تسجيله لهدف وحيد.