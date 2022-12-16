غياب فاران وكوناتي وكومان عن مران فرنسا بسبب نزلة برد

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مدافعي المنتخب الأول رافاييل فاران وإبراهيما كوناتي، والجناح كينجسلي كومان، لم يشاركا في الحصة التدريبية التي أقيمت اليوم بسبب نزلة برد، وذلك قبل يومين من المباراة النهائية لكأس العالم، المقامة حاليا في قطر. وتدرب اللاعبون الثلاثة في الجيم، وفقا لما ذكره الاتحاد الفرنسي. ولم يتضح بعد ما إذا كان الثلاثي سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين المقرر إقامتها بعد غد الأحد.

في الوقت نفسه، أكد المهاجم راندال كولو مواني، أن الإصابة ليست خطيرة. وأنهم سيتواجدون في مباراة الأحد، فيما قال الجناح عثمان ديمبلي " لا نشعر بالقلق بشأن هذا". ومنذ بداية هذا الأسبوع يواجه المنتخب الفرنسي العديد من حالات المرض، حيث غاب المدافع دايوت أوباميكانو ولاعب خط الوسط أدريان رابيو عن مباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب المغربي يوم الأربعاء الماضي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الثنائي فاران وكوناتي سيشاركان في المباراة أمام الأرجنتيني أم لا. وقال كولو مواني:" الجميع حريصون. الأطباء وضعوا نظاما صحيا لمنع الفيروس من الانتشار ويظل اللاعبون المصابون في غرفهم".