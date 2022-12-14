أسطورة الألمان يدعو منتخب بلاده للتعلم من المغرب

دعا كارل هاينز رومينيجه، المهاجم الأسطوري لمنتخب ألمانيا لكرة القدم والرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني إلى ضرورة التحلي بالتواضع ولكن أيضا بمزيد من الشغف من أجل إعادة الاتزان لمنتخب (الماكينات) مجددا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) وما بعدها. وطالب منتخب بلاده بالتعلم من الذي قام به المنتخب المغربي في مونديال قطر الحالي.

وصرح رومينيجه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مقابلة جرت معه اليوم بأن هذه ستكون المهام الرئيسية للمجلس الاستشاري الجديد في الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي تم تشكيله بعد الخروج من مرحلة المجموعات لنهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر، للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أنه سيبدأ مباشرة عمله على الفور اعتبارا من غد الخميس.

وأعلن بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، تشكيل مجموعة استشارية جديدة لمساعدة المنتخب الألماني على التعافي بعد الخروج المحبط من دور المجموعات بالمونديال القطري.

وتم تعيين رومينيجه في المجلس الاستشاري بجانب كل من نجوم منتخب ألمانيا السابقين رودي فولر وماتياس زامر وأوليفر كان، إضافة إلى أوليفر مينتزلاف.

ويترأس نويندورف المجلس الاستشاري، بالإضافة إلى نائب الرئيس هانز يواخيم فاتسكه، ومن المقرر أن ينظر المجلس الاستشاري في مستقبل المنتخب الوطني، ويقرر خليفة أوليفر بيرهوف الذي استقال من منصبه كمدير للمنتخب الأسبوع الماضي، أو ما إذا كان هذا المنصب بحاجة للخضوع لتغييرات داخل اتحاد الكرة الألماني. وقال رومينيجه: "يتعين علينا أن نضع جدول أعمال ثم نعمل على الأمور المتوقعة من فريق العمل".

ولا يزال رومينيجه في قطر خلال الأسبوع الأخير من كأس العالم، وقال إنه لا يزال هناك الكثير من الاحترام للمنتخب الألماني، بطل العالم 4 مرات، رغم خروجه المبكر من المونديال مرة أخرى.

وأكد رومينيجه "ستأتي الأوقات الأفضل مرة أخرى، إذا عملنا بحكمة وتركيز الآن" ، مضيفا أن الفريق لديه إمكانات أكبر مما قدمه في مرحلة المجموعات.

اعتبر رومينيجه أن يورو 2024، الذي تستضيفه ألمانيا بعد 18 شهرا، هو الهدف الكبير التالي.

أشار رومينيجه إلى أنه يجب على الألمان ألا يعلنوا عن أنفسهم بعد الآن كمرشحين للتتويج باللقب قبل البطولات الكبرى، موضحا أنه يجب أن يتعلموا من منتخب المغرب، المتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم، وكذلك منتخب الأرجنتين، الذي بلغ المباراة النهائية في المونديال، لتحقيق التقارب بين المنتخب و الجماهير المنتقدة لأدائه.

وشدد النجم الألماني السابق: "يجب أن نلعب كرة القدم بتواضع. وعلينا أن نضع قلوبنا وروحنا فيها مرة أخرى". وتابع "انظروا إلى المغاربة، سيكون من المهم للاعبين والطاقم التدريبي العمل في هذا الاتجاه. هنا، آلاف الأرجنتينيين يتجولون في الدوحة مرتدين قميص ليونيل ميسي". وكشف رومينيجه "علينا أن نجد طريقنا للعودة إلى الوحدة في ألمانيا. علينا أن نعود إلى هذا الوضع في بلدنا، كما حدث في كأس العالم 2006، حيث يشعر الناس مرة أخرى بالسعادة مع المنتخب الوطني، ويتعاطفون معه، ويرتدون القميص بفرح مرة أخرى". واختتم رومينيجه حديثه قائلا "الأمر لا يتعلق بالتسويق، ولا يتعلق بالأعمال التجارية. إنه يتعلق بالتلاحم".