مدرب كوريا الجنوبية يودع لاعبيه بكلمات مؤثرة

توجه البرتغالي باولو بينتو المدير الفني السابق لمنتخب كوريا الجنوبية بالشكر إلى فريقه على منحه "واحدة من أجمل تجارب" حياته خلال رحلة الصعود لدور الستة عشر لمونديال قطر 2022. وفاز منتخب كوريا الجنوبية على البرتغال بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ليصعد إلى دور الستة عشر حيث خسر أمام البرازيل 1 /4.

وتولى بينتو تدريب كوريا الجنوبية في 2018 خلفا لشين تاي يانج، لكنه أعلن مباشرة عقب المواجهة أمام البرازيل أنه لن يجدد تعاقده مع الفريق. وودع بينتو الجماهير واللاعبين قبل العودة إلى بلاده ، وقال "أنا ممتن لكل اللاعبين نظرا لاحترافيتهم، وانضباطهم فى العمل وسلوكهم". وأضاف "لقد منحوني الفرصة لخوض واحدة من أجمل التجارب في حياتي، والتي لن أنساها أبدا". وأشار "على الصعيد الشخصي ليس لدي الكلمات التي أشكركم بها على كل الاحترام والمودة والدعم التي أظهرتموه خلال التجربة الرائعة ".