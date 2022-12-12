قرعة نارية لـ"أبطال إفريقيا".. الأهلي في مجموعة الموت وصدام عربي للزمالك

المصدر:
  • أحمد طارق- دبي
التاريخ:

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات قوية إذ سيلعب الأهلي المصري في مجموعة الموت بينما سيلعب منافسه التقليدي في مجموعة تضم 3 أندية عربية.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى:
الوداد
بيترو أتلتيكو
شبيبة القبائل
فيتا كلوب

المجموعة الثانية:
الأهلي
صن داونز
الهلال
القطن

المجموعة الثالثة:
الرجاء
حوريا كوناكري 
سيمبا
فيبرس


المجموعة الرابعة:
الترجي
الزمالك
شباب بلوزداد 
المريخ 

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