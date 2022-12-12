قرعة نارية لـ"أبطال إفريقيا".. الأهلي في مجموعة الموت وصدام عربي للزمالك
أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات قوية إذ سيلعب الأهلي المصري في مجموعة الموت بينما سيلعب منافسه التقليدي في مجموعة تضم 3 أندية عربية.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى:
الوداد
بيترو أتلتيكو
شبيبة القبائل
فيتا كلوب
المجموعة الثانية:
الأهلي
صن داونز
الهلال
القطن
المجموعة الثالثة:
الرجاء
حوريا كوناكري
سيمبا
فيبرس
المجموعة الرابعة:
الترجي
الزمالك
شباب بلوزداد
المريخ
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