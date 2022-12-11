نجم المغرب يتوعد صديقه هداف كأس العالم في نصف النهائي

نشر نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي ولاعب باريس سان جيرمان تغريده عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، هنأ فيها صديقه في الفريق الفرنسي، وهداف كأس العالم ومنتخب فرنسا كليان مبابي، عقب الفوز على إنجلترا في الدور ربع النهائي وكتابة موعداً للقاء بينهم في نصف نهائي كأس العالم، ولكن كانت التهنئة بشكل تحدي لموعد اللقاء بين المنتخبين.

وصعدت فرنسا إلى نصف النهائي عقب الفوز على إنجلترا كما صعدت المغرب إلى نفس الدور عقب الفوز على البرتغال بهدف دون مقابل في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بالوصول إلى هذه المرحلة الهامة في تاريخ العرب بالمونديال.

وكتب أشرف حكيمي في حسابه الرسمي بتويتر موجها حديثه لكليان مبابي: "أراك قريباً يا صديقي" كما وضع حكيمي "موشن" القلب كناية عن الصداقة التي تجمع اللاعبين وعلامة السلام باليدين كما أشار لصديقه عبر حسابه الرسمي أيضاً.

وكان كليان مبابى قد هنأ حكيمي بنفس الطريقة عقب الفوز على إسبانيا برسالة عبر تويتر، في إشارة إلى العلاقة القوية التي تجمع اللاعبين.

ويلتقي المنتخبين يوم الأربعاء المقبل في المباراة الثانية لنصف نهائي كأس العالم قبل خطوة واحدة للوصول إلى المباراة النهائية.