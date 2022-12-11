فوز تاريخي لفرنسا بعد 40 عاماً وديربي الأصدقاء في نصف نهائي كأس العالم

بلغت فرنسا حاملة اللقب نصف نهائي مونديال قطر 2022، بفوزها المثير على إنجلترا 2-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد البيت في مدينة الخور، وضربت فرنسا موعداً مع المغرب الذي حقق مفاجأة تاريخية وأصبح أول منتخب إفريقي وعري يبلغ المربع الذهبي بفوزه على البرتغال 1-0.

وبهذه النتيجة يشهد الدور نصف النهائي ديربي يجمع الأصدقاء في فرنسا والمغرب خاصة هداف كأس العالم كليان مبابي، مع نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، الأصدقاء وبعد أن هنأ كليان مبابي صديقه أشرف حكيمي بفوزه على إسبانيا بتغريده على حسابه الرسمي في تويتر، وجد نفسه في مواجهته بالدور نصف النهائي في مباراة تاريخية ستجمع المنتخبين

ونجح منتخب فرنسا في تحقيق الفوز بعدما أحرز هدفيه لاعب الوسط أوريليان تشواميني من تسديدة بعيدة في الدقيقة (17) ثم أحرز الهداف التاريخي لفرنسا أوليفييه جيرو، برأسه في الدقيقة (78)، بينما أحرز لانجلترا القائد هاري كاين في الدقيقة (54 من ركلة جزاء) قبل إهداره فرصة التعادل من نقطة الجزاء أيضاً (84)، ليكتمل عقد نصف النهائي الذي يشهد مواجهة الأرجنتين بطلة 1978 و1986 مع كرواتيا وصيفة 2018 الثلاثاء.

وتسعى فرنسا، بطلة 1998 و2018، لتكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، فيما توقف قطار إنجلترا في سعيها للقب ثان بعد الذي حققته على أرضها في 1966.

وهذا أول فوز لفرنسا في كأس العالم على إنجلترا، بعد سقوطها مرتين في دور المجموعات عام 1966 بنتيجة 0-2 و1982 بنتيجة 1-3.