موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم

نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق فوزاً هاما وتاريخياً على إنجلترا في مباراة الدور ربع النهائي ليصعد المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي في طريقه إلى المباراة النهائية حيث يبحث عن التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد كأس العالم 2018.

وفاز المنتخب الفرنسي على إنجلترا بنتيجة 2-1 في مباراة قوية أهدر فيها قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، فرصة التعديل لانجلترا بإهدار ركلة جزاء لمنتخب إنجلترا في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بنتجية 2-1.

وبهذه النتيجة تحدد الطرف الثاني في الدور نصف النهائي والذي سيجمع المغرب مع فرنسا يوم الأربعاء المقبل في ديربي وحلم عربي قريب بالوصول إلى نهائي كأس العالم.

وتتقابل الأرجنتين مع كرواتيا في المباراة الأولى بالدور النصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر عند الساعة 23:00 مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يتقابل في المباراة الثانية المغرب وفرنسا يوم الأربعاء في الطريق إلى المباراة النهائية وحلم اللقب وسيكون يوم الأحد 18 ديسمبر.

موعد مباراة المغرب وفرنسا بتوقيت الإمارات

المغرب - فرنسا (الأربعاء 14 ديسمبر) الساعة 23:00