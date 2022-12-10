جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ومباراة المغرب

أسدل الستار اليوم السبت على الدور ربع النهائي في كأس العالم بصعود تاريخي لأسود المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم وصناعة تاريخ جديد لكرة القدم لأول مرة منذ 92 عاما، أن يشهد مربع الكبار في كأس العالم فريق عربي أو إفريقي وكان هو منتخب المغرب الذي فاز على البرتغال في الدور ربع النهائي وقبله منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي.

ويقام الدور نصف النهائي في كأس العالم قطر 2022 يوم الثلاثاء المقبل بمباراة الأرجنتين وكرواتيا بعد مفاجأة الأخيرة بإقصاء المنتخب البرازيلي المرشح الأول للقب، وفوز الأرجنتين على هولندا، ليتقابلا في نصف النهائي الأول في البطولة.

وفي اليوم الثاني من مباريات الدور نصف النهائي يتقابل المنتخب المغربي مع الفائز من فرنسا وإنجلترا المقامة حاليا في الدور ربع النهائي.

وبهذا الفوز التاريخي للمغرب ضمن أسود إفريقيا خوض مباراتين إضافيتين في البطولة حيث سيخوض مباراة الدور نصف النهائي وفي حالة فوزه سيتأهل للمباراة النهائية وفي حال خسارته في الدور نصف النهائي سيلعب على المركزين الثالث والرابع وهو في حد ذاته إنجاز عربي وإفريقي كبير.

مباريات الدور نصف النهائي في كأس العالم بتوقيت الإمارات

الثلاثاء (13-12-2022)

الأرجنتين – كرواتيا (23:00)

الأربعاء (14-12-2022)

المغرب – الفائز من فرنسا وإنجلترا (23:00)