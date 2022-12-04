موعد مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022

حجز منتخبا الأرجنتين وهولندا موعداً في مواجهة نارية مرتقبة في الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، وذلك عقب تخطي دور الـ16 بنجاح بالفوز على أستراليا وأمريكاـ وأصبح المنتخبين على بُعد مباراتين فقط من الوصول إلى نهائي كأس العالم ومحاولة تحقيق اللقب الغالي الذي تسعى كل المنتخبات إلى الوصول إليه،

ونجح المنتخب الهولندي في الفوز بأول لقاءات دور الـ 16 في بطولة كأس العالم قطر 2022 عقب تخطي منتخب أمريكا بنتيجة 3-1 في مباراة سهلة للطواحين الهولندية، وفي المباراة الثانية فاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ميسي.

ويتقابل في ثاني المواجهات النارية بالدور ربع النهائي المنتخب الأرجنتيني مع هولندا وذلك يوم الجمعة المقبل في أول أيام الدور ربع النهائي عند الساعة 23:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يصعد للدور ربع النهائي 8 منتخبات هي الأكثر تاريخا وتوقعا وهم بجانب هولندا والأرجنتين كلاً من البرازيل، إسبانيا، البرتغال، كرواتيا، إنجلترا وفرنسا، إلا أذا شهد الدور ربع النهائي أي مفاجأة جديدة من المغرب، كوريا الجنوبية أو السنغال واليابان طبقا لما شاهدناه في دور المجموعات من البطولة.

ونجح ميسي في إحراز هدفه التاسع بالمونديال وكان في مرمى أستراليا خلال مجريات الشوط الأول ولكن إلى الأن لم يظهر المنتخب الأرجنتيني بالمستوى المتميز الذي يجعله قادر على الحصول على لقب كأس العالم.