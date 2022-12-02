مباراة وداع المونديال أمام كوستاريكا الأكثر مشاهدة في ألمانيا

قالت محطة (ايه آر دي)، إن خروج المنتخب الألماني المبكر من كأس العالم لكرة القدم في قطر، كان صاحب أعلى نسبة مشاهدة في البطولة داخل البلاد حتى الآن، حيث شاهده 17.45 مليون شخص في المباراة الأخيرة أمام كوستاريكا أمس.

وأضافت (ايه آر دي) أن ذلك يمثل نسبة 7ر53 بالمئة من حصة المشاركة، ورغم فوز المنتخب الألماني 4 /2 إلا أن الفريق ودع البطولة مع تأهل اليابان وإسبانيا لدور الستة عشر بعد فوز اليابان 2 /1. ورغم ذلك لم يتمكن فريق الرجال من تحطيم الرقم المسجل في العام الحالي باسم منتخب السيدات، حينما شاهد 89ر17 مليون شخص هزيمة الفريق أمام إنجلترا 1 /2 في نهائي أمم أووربا (يورو 2022).

وجذبت المباراة أمام كوستاريكا عددا أكبر مما جذبت مباراة إسبانيا التي انتهت بالتعادل 1/1 (05ر17مليون، ورغم ذلك فإن تلك المعدلات أقل بكثير من كأس العالم في روسيا عام 2018، حينما وصلت قناة "ايه آر دي" و"زد دي إف" لمتوسط مشاهدة بلغ 25 مليون مشاهد لكل مباراة من المباريات الثلاث بالبطولة.