شاهد حسرة الألمان بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2022 (صور)

ودع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2022 من الدور الأول للبطولة وبعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته الخامسة لتكون أكبر مفاجآت البطولة حتى الان بعد أن نجح ممثل آسيا بالإطاحة بمنتخبين عملاقين وهما ألمانيا وإسبانيا ويفوز عليهم في المجموعة الحديدية ويتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، ولكنه في نفس الوقت خسر بغرابة أمام منتخب كوستاريكا.

وبعد المباراة ألمانيا وكوستاريكا دخل لاعبو ألمانيا في حالة صدمة وذهول بالرغم من فوزهم على كوستاريكا وكان من الطبيعي أن يرافقوا إسبانيا إذا نجحت في الفوز على اليابان إلا أن الأخير كان له رأياً أخر وفاز على إسبانيا ليقضي على فرصة ألمانيا في التواجد بالدور الثاني.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية على التوالي الذي يودع فيها المنتخب الألماني صاحب الأربعة ألقاب بطولة كأس العالم بعد أن كان قد ودع أيضا في روسيا 2018 من نفس المرحلة لتنتهي حقبة كبيرة من جيل اللاعبين المميزين أمثال نوير ومولر، بعد الفشل الكبير في مونديال قطر 2022.

وظل لاعبو المنتخب الألماني داخل الملعب بعد المباراة غير مستوعبين ما يحدث وأنهم غادرو البطولة من الدور الأول كما ظل عدد من الجماهير متواجد لفترة بعد المباراة.