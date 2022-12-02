صدمة في كأس العالم.. ألمانيا وبلجيكا خارج المونديال والمغرب يتصدر

شهد اليوم الخميس مفاجآت كبرى في كأس العالم قطر 2022 بعد أن ودع المنتخب الألماني أحد المرشحين بقوة إلى الفوز بلقب المونديال من الدور الأول بعد أن حل ثالثاً في مجموعته خلف اليابان وإسبانيا، كما ودع المنتخب البلجيكي وصيف الترتيب العالمي وثالث كأس العالم النسخة الماضية البطولة من الدور الأول بعد أن حل ثالثا أيضا.

المجموعة الخامسة من المونديال شهدت فوز تاريخي لليابان على إسبانيا بنتيجة 2-1 ليتصدر اليابان المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما جاء المنتخب الإسباني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد ألمانيا التي فازت على كوستاريكا بنتيجة 4-2 ولكنها لم تستفيد من خسارة إسبانيا ليودع الألماني البطولة من الدور الأول للبطولة في واحدة من كبرى المفاجآت.

وفي المجموعة السادسة تصدر المنتخب المغربي المجموعة لأول مرة في تاريخه مجموعته وحقق إنتصارين عقب الفوز على كندا بنتيجة 2-1 في مباراة قوية، ليصل إلى النقطة السابعة ويتصدر المجموعة مستغلاً تعادل كرواتيا وبلجيكا سلبياً ليودع وصيف أندية العالم المنتخب البلجيكي البطولة من الدور الأول بينما يواصل كرواتيا مشواره في البطولة بعدما جاء في المركز الثاني برصيد 5 نقاط وجاءت كندا في المركز الأخير بالمجموعة بدون أي نقاط

ويعتبر هذا الوداع الثاني لمنتخب ألمانيا من كأس العالم على التوالي من دور المجموعات عقب خروجه أيضاً البطولة الماضية من الدور الأول أيضاً، وتعتبر الصدارة اليابانية هي الأبرز ومن غير المتوقع أن يفوز المنتخب الياباني على إسبانيا وألمانيا في مجموعة واحدة بالمونديال.

نتائج المباريات

المجموعة الخامسة

أسبانيا - اليابان (1-2)

ألمانيا - كوستاريكا (4-2)

المجموعة السادسة

المغرب - كندا (2-1)

كرواتيا - بلجيكا (0-0)

المجموعة الخامسة

اليابان 6

إسبانيا 4

ألمانيا 4

كوستاريكا 3

المجموعة السادسة

المغرب 7

كرواتيا 5

بلجيكا 4

كندا 0