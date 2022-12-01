المنتخب السعودي يودع المونديال.. الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة وميسي

تبخر الحلم السعودي بتحقيق نتيجة تاريخية والصعود إلى دور الـ 16 عقب الخسارة أمام المكسيك بنتيجة 2-1 في مباراة قوية عانى فيها المنتخب السعودي من كثرة الإصابات والغيابات التي أثرت كثيرا على المنتخب في المباراة الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز المكسيك الذي كان يحتاج إلى الفوز بنتيجة كبيرة وخسارة بولندا ولكن هذا لم يتحقق بالتأكيد.

ونجحت المكسيك في تسجيل هدفين في غضون خمس دقائق في بداية الشوط الثاني لتهزم السعودية 2-1، لكن خرج المنتخبان سويا من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم وحرم الحارس المتألق محمد العويس المكسيك من التسجيل في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من منع هنري مارتن من هز شباكه بعد ركلة ركنية عقب ثلاث دقائق من الاستراحة، وضاعف لويس تشافيز النتيجة من ركلة حرة متقنة بعد خمس دقائق فقط ليحبط جماهير المنتخب العربي، وقلص سالم الدوسري الفارق للسعودية في الوقت بدل الضائع، ليصل إلى هدفه الثالث في مشاركاته بكأس العالم.

وفازت الأرجنتين 2-صفر على بولندا بفضل هدفين في الشوط الثاني في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ليتأهل المنتخبان معا إلى دور الستة عشر في كأس العالم،وسجل أليكسيس ماك أليستر الهدف الأول بعد الاستراحة بدقيقة واحدة، وأضاف خوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 67، لتنجح الأرجنتين في تعويض إهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول.

وأصبح رصيد الأرجنتين ست نقاط من ثلاث مباريات وانتزعت صدارة المجموعة بعد التعافي من الخسارة 2-1 أمام السعودية في الجولة الافتتاحية في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ البطولة.

وتجمد رصيد بولندا عند أربع نقاط لكنها انتزعت المركز الثاني وضمنت التأهل بفارق هدف واحد عن المكسيك صاحبة المركز الثالث التي تملك الرصيد ذاته بالفوز 2-1 على السعودية متذيلة الترتيب.