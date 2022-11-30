حقيقة طلب منتخب المكسيك "الكبسة والجريش" قبل مواجهة السعودية!

كشفت وسائل إعلام سعودية أن منتخب المكسيك طلب تناول الطبق الرئيس للوجبات السعودية وهي "الكبسة والجريش" قبل المواجهة الصعبة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم في الجولة الأخيرة والحاسمة في دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأوضحت الصحف السعودي وعدد من الإعلاميين حقيقة الواقعة حيث طلبت بعثة المكسيك تأمين الطبق الرئيسي للمأكولات السعودية لتناولها والوقوف على مكونات تلك الوجبات قبل المواجهة المصيرية بين المنتخبين، إذ تم تأمين المأكولات السعودية ظهر الإثنين الماضي,

وأكدت التقارير الصحفية التقرير أن بعثة المكسيك طلبت ذلك معتقدين أن مواصفات تلك الوجبات التي تضم أطباقا بها كميات كبيرة من الطاقة تساعد اللاعب لمواصلة لحركة والنشاط طوال الـ90 دقيقة.

ويذكر أن المجموعة الثالثة تضم بولندا في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، ثم الأرجنتين والسعودية برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز حتى يضمن تأهله إلى الدور الثاني بغض النظر عن أي نتيجة أخرى، أو التعادل وانتظار نتيجة الأرجنتين مع بولندا.