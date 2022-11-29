ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 والفرق الصاعدة رسميا إلى دور الـ 16

انتهت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 وإلى ألان أثبتا فريقا فرنسا والبرازيل جاهزيتهما للمنافسة على لقب البطولة العالمية، حيث قدما أفضل أداء وحققا العلامة الكاملة في البطولة حتى الان بفوزين متتاليين، وبالرغم من فوز البرتغال أيضا وتحقيقه العلامة الكاملة إلا أنه لم يقدم المستوى المتميز القادر به على المنافسة.

وصعد رسميا فرنسا، البرازيل، والبرتغال كما ودع رسمياً البطولة كلا من قطر وكندا وكلاهما خسر في لقاءين وصفر نقاط ونرصد فيما يلي جدول ترتيب المجموعات.

المجموعة الأولى

هولندا 4

الإكوادور 4

السنغال 3

قطر 0

المجموعة الثانية

إنجلترا 4

إيران 3

أمريكا 2

ويلز 1

المجموعة الثالثة

بولندا 4

الأرجنتين 3

السعودية 3

المكسيك 2

المجموعة الرابعة

فرنسا 6

أستراليا 3

الدانمارك 1

تونس 1

المجموعة الخامسة

إسبانيا 4

اليابان 3

كوستاريكا 3

ألمانيا 1

المجموعة السادسة

كرواتيا 4

المغرب 4

بلجيكا 3

كندا 0

المجموعة السابعة

البرازيل 6 نقاط

سويسرا 3 نقاط

الكاميرون 1 نقطة

صربيا 1 نقطة

ترتيب المجموعة الثامنة

البرتغال 6

غانا 3

كوريا الجنوبية 1

أورغواي 1