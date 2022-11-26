تونس المنهكة تخسر أمام أستراليا وتعقد موقفها من التأهل

خسرت تونس 1-صفر من أستراليا بمباراة قليلة الفرص في استاد الجنوب لتتعقد مهمة التأهل لدور 16 لأول مرة بتاريخها في كأس العالم لكرة القدم اليوم السبت.

سجل المهاجم ميتشل ديوك هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 23 بعد تمريرة عرضية من كريج جودوين مستغلا إحدى الفرص النادرة على مرمى الحارس أيمن دحمان، ليمنح أستراليا أول فوز بالبطولة منذ 2010.

وجمعت تونس نقطة واحدة من مباراتين بعد تعادل ملحمي مع الدنمرك في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، لكن بدا أنها تعاني اليوم من الإرهاق أمام أستراليا القوية بدنيا، وغابت الحلول الهجومية لفريق المدرب جلال القادري.

وتملك أستراليا الآن ثلاث نقاط مثل فرنسا التي تفوقت عليها 4-1 في الجولة الأولى، وتلتقي حاملة اللقب مع الدنمرك في وقت لاحق اليوم.

وستلعب تونس مع فرنسا في الجولة الأخيرة الحاسمة.