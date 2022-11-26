رونالدو يثير الجدل في المونديال.. والاتحاد البرتغالي يتدخل

لا يفارق الجدل أبدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فعلى الرغم من أنه قدم واحدة من أفضل مبارياته الموسم الجاري، وسجل هدفا تاريخيا في خامس مونديال على التوالي في شباك منتخب غانا، إلا أن لقطات فيديو انتشرت بشكل واسع على حسابات التواصل الاجتماعي ظهر فيها رونالدو وهو يخرج شيئا مخبأ في ملابسه، ويضعه في فمه.

وانتشرت شائعات على نطاق واسع أن رونالدو قد يكون يتعاطى منشطات أو شيء ما يساعده على الحفاظ على لياقته خلال المباريات، بالنظر إلى أنه لم يلعب كثيرا مع مان يونايتد الموسم الجاري، قبل أن يفسخ عقده معه قبل المونديال بأيام، ويشارك في الكأس العالم كلاعب حر.

وقدم رونالدو واحدة من أجمل مبارياته، إذ بجانب التسجيل من نقطة الجزاء، قام أيضا بمنح زميليه رافايل لياو وجواو فيليكس تمريرتين حاسمتين ساهمتا في ثلاثية البرتغال مقابل هدفين لغانا.

وقال الاتحاد البرتغالي بحسب ما نقلت صحيفة "ذي أتلتيك" أن رونالدو كان يتناول علكة فقط، وأنه مستغرب من الشائعات التي تناسلت وأسهمت في الإساءة إلى رونالدو.