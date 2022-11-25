صدمة لقطر في كأس العالم.. أرقام سلبية تحدث لأول مرة بتاريخ المونديال

خسر المنتخب القطري ثاني مبارياته في البطولة أمام السنغال بنتيجة 1-3 ليودع البطولة بعد خسارتين كان من المفترض أن يحقق خلالهما أي نتيجة إيجابية بالنظر إلى فترة الاعداد القوية التي خاضها السنوات الماضية وتتويجه بلقب كأس آسيا إلا أن هذا الاعداد لم يظهر نهائيا في البطولة وظهر المنتخب ضعيف فنيا بشكل غير مسبوق عن رجال قطر.

وذكرت مواقع إخبارية عالمية أن منتخب قطر سجل أكثر من رقم تاريخي سلبي في تاريخ المونديال الذي انطلق عام 1930 أولها كان بخسارة المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور، ليكون أول منتخب مضيف يخسر المباراة الافتتاحية في تاريخ البطولة منذ 92 عام، وزادت الأرقام السلبية في المباراة الثانية أمام السنغال بعدما أصبح منتخب قطر هو أول منتخب مضيف في تاريخ كأس العالم لا يسدد على مرمى الفريق الخصم في أول 3 أشواط في البطولة.

وكانت أخر الأرقام السلبية للمنتخب القطري هو الوداع المبكر حيث أصبح المنتخب القطري هو أسرع منتخب مستضيف يودع البطولة بعد الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات.

ويقابل المنتخب القطري في المباراة النهائية المنتخب الهولندي أقوى منتخبات المجموعة في محاولة لتحسين الظهور في المونديال.