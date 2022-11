اليابانيون يحتفون بثعلب ماء تنبأ بفوزهم التاريخي على الألمان (فيديو)

تلقى ثعلب ماء نهري في حوض أسماك بطوكيو إشادة قوية عبر شبكة الإنترنت من قبل المشجعين اليابانيين لتوقعه فوز اليابان على ألمانيا بطلة العالم أربع مرات في مباراتهما الافتتاحية بكأس العالم لكرة القدم أمس في قطر، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وتوقع تايو، ثعلب الماء في حديقة ماكسيل أكوا بارك شيناجاوا في طوكيو، فوز اليابان من خلال وضعه كرة قدم مصغرة داخل دلو أزرق يحمل العلم الياباني، وتجاهله الدلو الأحمر ذا العلم الألماني والدلو الأصفر المكتوب عليه كلمة تعادل عشية المباراة.

وأعرب مشجعو كرة القدم اليابانيون عن فرحتهم البالغة بفوز اليابان 2 / 1 ، واندفعوا في وصف تايو (8 أعوام) عبر الإنترنت بأنه "مذهل" و "كفء للغاية". وأعرب آخرون عن أملهم في أن يتنبأ بفوز منتخب الساموراي في المباراة المقبلة في دور المجموعات ضد كوستاريكا يوم الأحد المقبل.

Japan has a psychic otter that predicted their win over Germany pic.twitter.com/I0VQ7XOGHv