بعد "كوريا الجنوبية".. اليابان تصعق ألمانيا بـ"البدلاء" وفي 8 دقائق

فرط منتخب ألمانيا بغرابة شديدة في انتصار سهل كان في متناوله، وافتتح اليوم مسيرته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بخسارة موجعة 1 / 2 أمام اليابان ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال. وفرض منتخب ألمانيا سيطرته المطلقة على مجريات المباراة على مدار 75 دقيقة، وتسابق لاعبوه في إهدار جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم، ليأتي عقاب المنتخب الياباني قاسيا، بعدما قلب الطاولة على منتخب (الماكينات) في ربع الساعة الأخير من عمر اللقاء، ليلحق به الخسارة الأولى في المونديال.

وأعاد هذا الفوز الياباني المهم ذكريات أليمة للأمان حين خسروا 2-0 في آخر مباراة لهم بمونديال روسيا 2018 على يد كوريا الجنوبية 0-2، وكان ذلك سببا مباشرا في خروجهم المرير من الدوري الأول لكأس العالم الماضية، رغم أن ألمانيا كانت حاملة اللقب.

وتقدم منتخب ألمانيا، المتوج باللقب 4 مرات، بهدف عن طريق غوندوغان في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض اليابان في الشوط الثاني خاصة مع التبديلات التي أجراها مدربه هاجيمي موريياسو في الشوط الثاني، ليحرز هدفين في غضون 8 دقائق عن طريق (البديلين) ريتسو دوان وتاكوما أسانو في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب. وباتت هذه ثاني مفاجآت مونديال قطر، بعدما تغلب المنتخب السعودي بالنتيجة ذاتها على الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة.