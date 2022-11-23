هاري كاين يخضع للفحوصات للاطمئنان على إصابته

سيخضع قائد منتخب إنكلترا هاري كاين لفحص بالأشعة المقطعية بعد إصابة في كاحله تعرّض لها خلال المباراة ضد إيران في مونديال قطر 2022، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية عدة. واشتكى كاين الذي لم يسجل اي هدف خلال فوز فريقه الساحق على ايران 6-2 في مستهل مشوار "الأسود الثلاثة" من بعض الألم، بعد تعرضه لتدخل في الدقيقة 50 قبل ان يستُبدل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة ويحل كالوم ويلسون بدلا منه.

وخرج وهو يعرج قليلا لكن مدربه غاريث ساوثغيت أكد بأنه ليس قلقا وقال في هذا الصدد "أعتقد بأن هاري بصحة جيدة. بدا الأمر وكأنه كدمة سيئة لكنه أكمل المباراة". وأضاف "قمنا بتبديله لأننا اعتقدنا بأن سير المباراة والنتيجة يسمحان لنا بذلك". كان المنتخب الإنكليزي متقدما 5-1 لدى استبدال كاين وأنهى المباراة فائزا 6-2. وفي حال قُدّر للمنتخب الإنكليزي الفوز على الولايات المتحدة التي تعادلت مع ويلز 1-1 في مباراتها الاولى من منافسات المجموعة الثانية، سيضمن حسابيا بلوغ الدور ثمن النهائي.