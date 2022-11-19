موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على بلجيكا

اختتم المنتخب المصري معسكره الودي الذي نجح من خلاله في تحقيق الفوز على المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-1 وهي المباراة الوحيدة خلال هذا التجمع الناجح للفراعنة بعد تحقيق الفوز على واحداً من أقوى منتخبات العالم والمصنف الثاني عالمياً، وحتى وإن كان ودياً ولكنه سيكون له دافع كبير للاعبين والجهاز الفني والجماهير المصرية للبناء عليها بعد ذلك.

وتخلو اجندة المنتخب المصري من أي مباريات خلال الفترة المقبلة وفيها كأس العالم، بينما ستكون المباراة القادمة أمام مالاوي في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2023، والمحدد لها بشكل مبدئي يوم 23 مارس المقبل.

ويحتل المنتخب المصري المركز الرابع في مجموعته الإفريقية الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط وهو نفس الرصيد المشترك للفرق الأربعة بالمجموعة ولكن فارق الأهداف جعل المنتخب المصري في المركز الأخير، بعد أن فاز في مباراة وخسر في أخرى.

كما خاض المنتخب المصري مباراتين قبل قمة بلجيكا الودية أمام النيجر وليبيريا وفاز في المباراتين بثلاثية نظيفة، ليكون هذا هو الفوز الثالث للجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.