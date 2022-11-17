إنفانتينو بلا منافس لولاية ثالثة على رأس "فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس أن رئيسه منذ عام 2016 السويسري جاني إنفانتينو سيكون المرشح الوحيد في مارس المقبل لولاية ثالثة تواليا.

وقالت الهية العالمية في بيان قبل ثلاثة أيام على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر (بين 20 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل): "لم يتم تقديم أي ترشيح آخر من قبل الاتحادات الأعضاء في (فيفا) قبل المؤتمر الانتخابي المقرر في كيغالي في 16 آذار 2023".