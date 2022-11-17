رونالدو يغيب عن ودية البرتغال ونيجيريا... وسانتوس يدافع عنه

يغيب كريستيانو رونالدو عن المباراة الودية التي يخوضها المنتخب البرتغالي أمام نظيره النيجيري في وقت لاحق اليوم الخميس بسبب الإعياء. وأكد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال غياب رونالدو بسبب الإعياء، كما نفى أن يكون للمقابلة التليفزيونية التي أجراها اللاعب والتي فتح خلالها النار على ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، أي انعكاسات على منتخب البرتغال.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي "رونالدو لم يكن مضطرا لإبلاغنا بشأن المقابلة التليفزيونية، أليس حرا في إتخاذ قرارته؟". وأضاف "ما يهمني هو ما نتحدث عنه في معسكرنا وليس ما يقال خارجه، علينا أن نحترم قراره". وختم سانتوس حديثه بالقول "علينا أن نحترم المقابلة التي أجراها، ليس لها علاقة بالمنتخب الوطني".

ويستهل منتخب البرتغال مشواره في مونديال قطر بملاقاة غانا يوم 24 من الشهر الجاري ثم يواجه أوروغواي وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة.