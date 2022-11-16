نجم هولندا بات جاهزا لكأس العالم

أعلن ممفيس ديباي نجم هجوم منتخب هولندا أنه بات لائقا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم لينهي تكهنات بشأن غياب محتمل عن النهائيات في قطر لكنه لا يثق من اللعب أساسيا في المباراة الأولى يوم الاثنين المقبل. وتدرب ديباي مع الفريق، الذي خاض جلسة مران أمس بعد ساعات فقط من وصوله إلى قطر للمشاركة في البطولة، بعد أن عانى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لمدة شهرين.

وقال للصحفيين "سار المران بشكل جيد للغاية. كان بوسعي أن أفعل كل ما أفعله في أي مباراة باستثناء اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة". وسينتظر ديباي الآن لمعرفة ما إذا كان المدرب لويس فان جال سيغامر بمشاركته أساسيا أمام السنغال في مباراتهما الافتتاحية في المجموعة الأولى. ويولي فان جال اهتماما كبيرا بلياقة لاعبيه البدنية، لكن خلال فترة الاستعداد لكأس العالم أوضح أنه سيستثني الثنائي ديباي وزميله في برشلونة فرينكي دي يونج من هذه القيود في الاختيارات.

وقال المدرب الأسبوع الماضي إن ديباي قد يشارك بديلا أمام السنغال. وقال ديباي ردا على ذلك "المسألة لا تتعلق بما إذا كنت أتفق مع المدرب الوطني. يتعلق الأمر برؤيته، حول ما هو الأفضل للفريق وبالنسبة لي. أريد أن أشارك، ليس في مباراة واحدة، ولكن في البطولة بأكملها". وأصيب ديباي في عضلات الفخذ الخلفية خلال اللعب مع هولندا أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر أيلول الماضي واستغرق تعافيه وقتا أطول مما كان متوقعا. وأضاف "كانت فترة مرهقة جدا نفسيا وذهنيا، عانيت خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنني فعلت كل ما بوسعي لاستعادة لياقتي، لكن هناك ما هو أكثر من مجرد التدريب خاصة القوة الذهنية".