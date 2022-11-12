440 مليون دولار تعويضات ومكافآت للمنتخبات والأندية في كأس العالم 2022

خصّص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مبلغاً إجمالياً يصل إلى 440 مليون دولار، عبارة عن تعويضات ومكافآت سيتم توزيعها على الأندية والمنتخبات واللاعبين، نظير المشاركة في مونديال قطر 2022، الذي ينطلق 20 الجاري ويختتم 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخباً عالمياً، مقسّمة على ثماني مجموعات.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية، التفاصيل المالية التي سيقوم «فيفا» بصرفها، منها أكثر من 200 مليون دولار مخصصة للأندية، نظير مشاركة لاعبيها في الكأس العالمية. ويصل مبلغ التعويض للاعب الواحد في كل ناد بحد أقصى 370 ألف دولار. في المقابل، ستتحصل المنتخبات على مبالغ مالية، أقصاها 42 مليون دولار، مخصصة للفائز باللقب العالمي، و30 مليون دولار للوصيف، و27 مليوناً للثالث، و25 مليوناً للرابع. بينما بقية المنتخبات سيحصل كل منها على مبلغ محدد، بحسب ترتيبه في الكأس، أدناها تسعة ملايين دولار للمنتخبات من الـ17 إلى الـ32. 42 مليون دولار الجائزة المالية المخصصة لبطل كأس العالم 2022.