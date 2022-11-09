بيكيه ينهي مسيرته الاحترافية ببطاقة حمراء رغم تواجده على مقعد البدلاء

تلقى جيرارد بيكيه البطاقة الحمراء وطرد خلال تواجده على مقعد البدلاء في آخر مباراة بمسيرته الاحترافية، وذلك في المواجهة التي جمعت بين برشلونة ومضيفه أوساسونا مساء أمس الثلاثاء في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت بفوز برشلونة 2 / 1.

وعندما كان برشلونة متأخرا صفر / 1، حصل بيكيه على بطاقة حمراء وطرد قبل نهاية الشوط الأول رغم أنه كان متواجدا على مقاعد البدلاء، وذلك بعد اعتراضه على قرارات الحكم خيسوس خيل مانزانو.

وكان بيكيه قد دخل في نقاش مع الحكم إثر طرد زميله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 31 من المباراة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيكيه في الثواني الأخيرة من الشوط الأول إثر اعتراض اللاعب على القرارات التحكيمية، وذلك في آخر مباراة لبيكيه الذي كان قد أعلن قبل أيام اعتزاله.