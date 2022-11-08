أنشيلوتي يرفض القاء اللوم على الحكام ويرجع السبب في هزيمة ريال مدريد إلى تقديم «مباراة سيئة»

رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد إلقاء اللوم على الحكام في هزيمة الفريق أمام رايو فايكانو 2 / 3 مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وأرجع السبب في الهزيمة إلى تقديم «مباراة سيئة».

وسجل أوسكار تريخو هدف الفوز 3 / 2 لرايو فايكانو في الشوط الثاني من المباراة من ضربة جزاء احتسبها الحكم عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بداعي وجود لمسة يد من جانب داني كارفاخال، وقد تلقى ريال مدريد بذلك أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه برشلونة، وذلك بعد أن تلقى الهزيمة الثانية في 21 مباراة جمعته مع رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

وجاءت الهزيمة في مباراة أمس بعد تعادل ريال مدريد مع جيرونا 1 / 1 في مباراته السابقة بالدوري، وقد اعترف أنشيلوتي بأن فريقه عانى في مواجهة فايكانو.

وقال المدرب الإيطالي:«كانت مباراة سيئة، هذا هو ما في الأمر.»

وأضاف:«دفعنا ثمن هذا. كان علينا تغيير استراتيجيتنا لكننا لم نفعل. وفي المواجهات الثنائية، كنا نخسر الكرة كثيرا، حيث لم نكن قادرين على مضاهاة قوة المنافس.»

وتابع: "فينيسيوس (جونيور) أهدر تسديدتين أو ثلاث عادة ما يسجل منها (ماركو) أسينسيو أدى بشكل جيد. لكنها لم تكن مباراة جيدة بالنسبة لنا.»

ورغم الجدل الذي أثير حول ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم خوان مونويرا وسجل منها تريخو هدف الفوز لفايكانو، أكد أنشيلوتي أنه ليس لديه أي شكوى من مونويرا، وأقر بالدور الذي قد يلعبه نظام «فار» في القرارات.

وقال أنشيلوتي بشأن الحكم:«ليس لدي رأي، لا شيء. نظام الفار يتدخل في هذه الأمور.»

وأضاف: «افتقدنا الانتعاش، وهذا طبيعي مع كل هذه المباريات العديدة... علينا تقييم الجزء الأول من الموسم، وقد أدينا فيه بشكل جيد.»

وتابع:«لقد تأهلنا إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال، ونؤدي بشكل جيد في الدوري.»

ويستضيف ريال مدريد فريق قادش يوم الخميس المقبل، في آخر مباراة له قبل فترة التوقف لإقامة منافسات كأس العالم 2022 في قطر.