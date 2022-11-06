نادي اسوان المصري يتعاقد مع المدرب أيمن الرمادي

أعلن نادي اسوان تعاقده بشكل رسمي مع المصري ايمن الرمادي لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفاً لربيع ياسين الذي رحل عن الفريق قبل نحو أسبوعين.

وأوضح اسوان في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد: «رحبوا معنا بالمدير الفني الجديد لفريقنا أيمن الرمادي المدرب السابق لكل من نادي عجمان ونادي الإمارات في دولة الإمارات العربية الشقيقة».

وأضاف: «يصل المدرب الجديد يوم الأربعاء القادم لقيادة الفريق».

ويحتل أسوان المركز الثامن عشر الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري دون أن يحصد أي نقطة.