إنجلترا تخسر نجما جديدا في كأس العالم

تلقى منتخب إنجلترا صدمة جديدة قبل المشاركة في كأس العالم 2022، الذي ينطلق 20 الجاري، عقب إصابة أحد نجوم الفريق. وذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن لاعب نادي تشيلسي بن تشيلويل سيغيب عن منافسات كأس العالم 2022. وأوضحت: "تشيلويل سيتلقى تأكيداً بأنه سيغيب عن منتخب إنجلترا في كأس العالم وسط مخاوف من احتمال استبعاد الظهير الأيسر لتشيلسي لفترة طويلة. وتابعت: "تشيلسي يشعر بالقلق من إصابة تشيلويل بتمزق في أوتار الركبة، مما قد يستبعده لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن تشيلسي ينتظر نتائج الفحص الأخيرة، ولكن يتوقع النادي أن يتم إبلاغ تشيلويل بأن حلمه في كأس العالم قد انتهى وأنه سيغيب لفترة طويلة. وينضم بن تشيلويل إلي قائمة إصابة منتخب إنجلترا، التي تضم 6 لاعبين أخرين وهم كالفين فيليبس وجوردان هندرسون، ريس جيمس، كايل وواكر، جون ستونز، دومينيك كالفيرت لوين.

