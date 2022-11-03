استياء في السويد بسبب "هالاند"

أثار إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الاستياء في السويد إذ أدى تشابه اسمه مع مقاطعة تدعى هلاند إلى تقويض حملة لجذب السائحين إلى المقاطعة الساحلية في ظل تألقه مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبسبب أخطاء طباعية ناجمة عن تشابه الاسمين، يجد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحاولون استكشاف المقاطعة السويدية منشورات لا حصر لها عن المهاجم النرويجي المتألق.

ووصل الأمر لدرجة أن جيمي ساندبرج، المسؤول عن حملة (زُر هلاند) كتب خطابا مفتوحا يناشد فيه الجماهير والصحفيين بتحري الدقة في كتابة اسم المهاجم النرويجي. وكتب "نحن هلاند. هو هالاند. شعبية ظاهرة كرة القدم تقوض تماما وجودنا على الانترنت. مما يبعث على اليأس، نرى الان أن كل جهودنا للترويج لهلاند تتلاشى بسرعة".

ويجد مستخدمو الانترنت الباحثون عن صور للمناظر الطبيعية والأنشطة المختلفة التي تقدمها هلاند صورا لا حصر لها لمهاجم سيتي الذي تألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 17 هدفا في أول 11 مباراة بالدوري. وأبلغ ساندبرج هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "منذ وصول هالاند إلى مانشستر سيتي وتسجيل كل هذه الأهداف، كان حضوره طاغيا في الوسوم ومحركات البحث الخاصة بنا".