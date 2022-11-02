محمد صلاح "الأسطوري" يتصدر هدافي دوري أبطال أوروبا في أسوأ مواسمه !

تصدر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا مع نهاية دور المجموعات وحتى الأن متفوقاً على عمالقة أوروبا وذلك رغم الانتقادات الكثيرة التي توجه للاعب من بداية الموسم بسبب تراجع مستواه التهديفي في الدوري الإنجليزي مع تراجع مستوى ليفربول بشكل عام.

ونجح محمد صلاح في قيادة فريقه إلى الفوز على نابولي بعدما سجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 85، وأحرز داروين نونيز، الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع وبنفس الطريقة من متابعة لركلة ركنية، وبهذا الهدف يتصدر محمد صلاح، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف متفوقا على النرويجي هالاند، كما حصل صلاح على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نابولي.

وبهذه الهدف، ووفقا لما ذكره حساب دوري أبطال أوروبا على "تويتر"، فإن محمد صلاح قد عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب واحد في تاريخ مشاركات ليفربول بالمسابقات الأوروبية، والمسجل باسم قائد ليفربول الأسطوري ستيفن جيرارد والبالغ 41 هدفاً، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها صلاح أهدافا في 5 مباريات متتالية مع ليفربول في دوري الأبطال.

كما عادل محمد صلاح أرقام النجم البرازيلي نيمار، الذي أحرز 43 هدف في دوري أبطال أوروبا خلال 80 مباراة بينما نجح صلاح في إحراز 43 هدف في دوري الأبطال خلال 77 مباراة، ورغم موسم صلاح السيء في الدوري الإنجليزي إلا أن صلاح حتى الأن لعب 19 مباراة في مختلف البطولات، سجل 11 هدفـ وساهم في 17، وهو هداف دوري أبطال أوروبا، وصاحب أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري الأبطال، أحرزه هذا الموسم كما أنه صاحب أعلى تقييم في دوري الأبطال حتى الآن.