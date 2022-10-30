جيرونا يفرض التعادل على ريال مدريد في معقله

تعثر ريال مدريد للمباراة الثانية توالياً، وهذه المرة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل على أرضه مع ضيفه الكاتالوني جيرونا 1-1 الأحد، لكنه استعاد الصدارة من جار الأخير غريمه اللدود برشلونة بفارق نقطة بعدما كان ثلاث نقاط.

ومع استمرار غياب الهداف الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة، بدا ريال عاجزاً عن إيجاد طريقه الى الشباك خلال الشوط الأول الذي شهد فرصة حقيقية وحيدة للنادي الملكي في الدقيقة 23 لكن القائم تدخل لمنع البرازيلي رودريغو من افتتاح التسجيل بعد مجهود فردي مميز من الأوروغوياني المتألق فيديريكو فالفيردي.

ورد جيرونا الذي حقق فوزين فقط في مستهل عودته الى دوري الأضواء، بفرصة مماثلة لكن العارضة تدخلت للوقوف في وجه تسديدة الفنزويلي يانخل هيريرا (38).

وبقي الوضع على حاله حتى الدقيقة 70 حين نحج البرازيلي فينيسيوس جونيور في منح ريال التقدم إثر سلسلة من التمريرات داخل المنطقة وصلت عبرها الكرة الى فالفيردي الذي لعبها عرضية، فانقض عليها فينيسيوس وأودعها الشباك، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم والتاسع في جميع المسابقات.

لكن البديل ماركو أسينسيو أهدى جيرونا التعادل عندما لمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء تأكد من صحتها عبر "في أيه آر" وانبرى لها الأوروغوياني كريستيان ستواني بنجاح (80).

وأكمل ريال اللقاء بعشرة لاعبين في ثوانيه الأخيرة بعد طرد الألماني توني كروس بالانذار الثاني، ليكتفي في النهاية بتعادله الثاني للموسم، رافعاً رصيده الى 32 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن غريمه برشلونة الفائز السبت على مضيفه فالنسيا 1-صفر، فيما بات رصيد جيرونا 10 نقاط من فوزين وأربعة تعادلات.