ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة في الوقت بدل الضائع أمام فالنسيا

قاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة إلى انتزاع فوز ثمين من مضيفه فالنسيا 1-صفر أمس في المرحلة الثانية عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم. وكان برشلونة في طريقه إلى السقوط في فخ تعادل مخيب بعد خسارته المذلة أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 الأربعاء وخروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال اوروبا، لكن ليفاندوفسكي أنقذه في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدف الفوز اثر تمريرة عرضية من البديل البرازيلي رافينيا (90+3). وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 13 هدفا.

وقدم النادي الكاتالوني الذي خسر خدمات مدافعيه إريك غارسيا والفرنسي جول كونديه بسبب الإصابة قبل ثلاث أسابيع من مونديال قطر، عرضا مخيبا على الرغم من استحواذ لاعبيه على مجريات المباراة دون أن يخلق فرصا حقيقية للتسجيل. ونجح "ليفا" في استغلال الفرصة الثانية له فقط في المباراة بعدما رد القائم الأيسر رأسيته في الشوط الأول. وانتزع برشلونة الذي حقق فوزه الثالث تواليا والعاشر في الليغا هذا الموسم، الصدارة مؤقتا برصيد 31 نقطة وبفارق الاهداف من غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب والذي يستضيف جيرونا اليوم.