يوفنتوس مهدد بخسارة خدمات أبرز نجومه في لقاء ليتشي

قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس إن المهاجم دوسان فلاهوفيتش سيغيب عن مواجهة ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم، حال عدم تعافيه من شد في أعلى الفخذ. وخرج اللاعب الصربي البالغ عمره 22 عاما في الدقيقة 70 في الخسارة 4-3 أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وأبلغ أليجري الصحافيين "دوسان فلاهوفيتش لن يكون متاحا إذ لم يتعاف من إجهاد في العضلة الضامة والفخذ".

ولعب فلاهوفيتش دورا محوريا مع يوفنتوس هذا الموسم إذ أنه سجل ستة أهداف وصنع هدفا في عشر مباريات بالدوري. وسيغيب مانويل لوكاتيلي عن المواجهة لأسباب شخصية، وذلك إلى جانب فيدريكو كييزا وبول بوجبا. وقال أليجري "لن نستدعي فيدريكو كييزا وبول بوجبا ومن المستحيل أن يكونا متاحين مساء الأربعاء أمام باريس سان جيرمان.