مدرب مان يونايتد يشيد برونالدو

أشاد الهولندي أريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد بمهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد هزه الشباك في فوز فريقه 3-صفر على شريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية قائلا إن هذا الهدف هو جائزة لقائد منتخب البرتغال على مثابرته وقوة إرادته. وتدرب رونالدو منفردا مطلع الأسبوع الحالي وخرج من تشكيلة الفريق خلال مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة تشيلسي السبت الماضي بعد رفضه المشاركة كبديل في مواجهة توتنهام هوتسبير قبل ذلك.

لكنه هز الشباك عند عدوته للتشكيلة عندما أحرز الهدف الثالث والأخير لفريقه ليحقق فريقه الفوز ويضمن الصعود لمراحل خروج المغلوب. وعن رونالدو قال تن هاج بعد المباراة "استمر في التحرك من أجل التواجد في الموقع المناسب. لم يستسلم. أعتقد أن هذا كان دأبه دوما طوال مسيرته. وهذا هو سبب تميزه. في النهاية حصل على المكافأة. الضغط دوما حاضر ورونالدو يعلم ذلك. ويدرك أنه لابد لنا من مواجهته. جميع لاعبي يونايتد يعلمون ذلك ويتعين على جميع كبار الهدافين إدراك ذلك في كل مرة لتأكيد قدرتهم على القيام بالعمل.الليلة من جديد حصل على التأكيد وسيتقدم بناء على ذلك. هو متحمس ويلعب بكل قوة وكله رغبة في تسجيل الأهداف.. أكبر عدد ممكن من الأهداف. عليه العمل كثيرا وعلى فريقه العمل كثيرا من أجل التواجد في الموقع المناسب".

وأشار تن هاج إلى أن قراره باستبدال المهاجم أنتوني خلال الاستراحة لا علاقة له بإهدار اللاعب البرازيلي فرصة تهديف.