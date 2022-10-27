الكشف عن الأغنية الرسمية للمنتخب السعودي في مونديال قطر (فيديو)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم على الأغنية الرسمية للمنتخب الأول في كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق الشهر المقبل والتي جاءت تحت عنوان "كلنا الأخضر". ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يقع في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وكتب كلمات الأغنية الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وهي من ألحان سهم، وغناء محمد عبده والفنانة أميمة طالب، وذلك من أجل مساندة ودعم وتشجيع "الأخضر"، خلال مشواره ومهمته في المونديال.

وتحمل كلمات الأغنية معاني الفخر والطموح، وتدعو جماهير السعودية لمساندة الأخضر في المونديال، وذلك بعد استقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لبعثة المنتخب، ودعم الفريق قبل المشاركة في البطولة للمرة السادسة في تاريخه. ويقيم الأخضر حاليًا معسكرًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في المرحلة الأخيرة للمشاركة في المونديال. وخاض المنتخب السعودي مباراتين وديتين حتى الآن في معسكر الإمارات، حيث حقق الفوز على مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، ثم تعادل بهدف لمثله أمام ألبانيا، وحمل الهدفان توقيع صالح الشهري مهاجم الهلال.