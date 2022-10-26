محرز مهدد بالحرمان من تسديد ركلات الجزاء

تحدث المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن إهدار النجم الجزائري رياض محرز لركلة جزاء خلال مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، مبدياً رأيه حول هذه المشكلة على حد قوله.

وقال غوارديولا عقب المباراة لشبكة «بي تي سبورت» البريطانية إنه: «بالطبع هذه مشكلة، أهدرنا 24 أو 25 ركلة جزاء معظمهم في دوري الأبطال، وهذا عدد كبير للغاية».

وعن إمكانية تنفيذ رياض محرز ركلة الجزاء القادمة بعدما أهدر ركلة جديدة، قال بيب «سنرى ما سيحدث».

وأضاف: «أحب شجاعة تنفيذ ركلة الجزاء، لكن هذه مشكلة وعلينا حلها، هناك فوارق بسيطة في تلك المسابقة».

وواصل: «في الموسم الماضي سجل محرز العديد من الأهداف في لحظات هامة، لكن الآن علينا التطور».

أما بالنسبة إلى المباراة، قال: «أدرنا الشوط الثاني بشكل جيد، وفي الشوط الأول تعرضنا لبعض الهجمات المرتدة».