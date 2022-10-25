نجم الزمالك ينضم لبعثة الفريق المتجهة إلى الإمارات لخوض كأس السوبر

انضم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بعثة الفريق المتجهة إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

وكان اللاعب قد شارك مع المنتخب الأولمبي في المباراة أمام اي سواتيني في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، حسب ما أوضحه الزمالك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء.

ويترأس بعثة الفريق، أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، ويرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنه الرياضية والقانونية.

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته بالقاهرة مساء أمس الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي قبل السفر صباح اليوم إلى الإمارات.