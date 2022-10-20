ميتشل يخلف الفهد رئيساً لـ"أنوك".. وجوعان نائباً أول للرئيس

انتُخب الفيجي روبن ميتشل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) الخميس، لولاية من أربع سنوات خلفًا للشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح الذي تنحى موقتًا عام 2018 على خلفية إدانته من قبل محكمة سويسرية بقضية تزوير معقدة.

كما انتخبت الجمعية العامة السادسة والعشرون التي عقدت في سيول رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني نائباً أول للرئيس.

ولم يواجه ميتشل وجوعان أي منافسة إذ لم يترشح أحد مقابلهما. ومن مهام النائب الأول للرئيس ترؤس الجلسات في حال غياب الرئيس.

ومنذ تنحي الفهد، تولى ميتشل، نائب الرئيس الأول ورئيس اللجان الأولمبية في أوقيانيا، قيادة أنوك حتى انتخابه رئيساً أصيلاً.

وأجريت الانتخابات بالاقتراع السري بحضور 184 لجنة أولمبية وطنية.

وقال الشيخ جوعان بعد انتخابه "أقدر الدعم والثقة، وأشكر المجلس الأولمبي الآسيوي على الترشيح". وكان المجلس الأولمبي الآسيوي قد رشح رئيس اللجنة الأولمبية القطرية لهذا المنصب.

وأعلن الشيخ جوعان أنه يتطلع "إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيس ميتشل ومجلس وفريق أنوك على مدى السنوات الأربع المقبلة".

تابع "كما نقول في الحركة الأولمبية، نحن أقوى معًا وهناك الكثير الذي يمكننا تعلمه من بعضنا البعض".

ووافقت الجمعية العامة لـ"أنوك" على استضافة بالي في إندونيسيا الجمعية العمومية المقبلة بين 13 و15 أغسطس 2023.

وفي السياق الأولمبي، علمت وكالة فرانس برس أن العام المقبل سيشهد انتخابات رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي الذي تنحى الفهد عن قيادته أيضًا في سبتمبر العام الماضي.

وكانت الدوحة، قد فازت، في ديسمبر 2020، باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، فيما ستحتضن الرياض النسخة التالية من الدورة عينها، علماً أن العاصمة القطرية كانت قد استضافت، للمرة الأولى عربياً، الالعاب الآسيوية عام 2006، وتستعد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم بعد شهر في أول نسخة تقام في الشرق الأوسط.