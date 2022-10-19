الإصابات تضرب المنتخبات الكبيرة قبل كأس العالم 2022

شهدت الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، في آخر أسبوعين، عدداً كبيراً من الإصابات المؤثرة، التي ستلقي بظلالها على المنتخبات الكبيرة خلال مشاركتها في مسابقة كأس العالم 2022 التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل في قطر.

وتلقت منتخبات فرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا أكثر من صدمة قوية في الفترة الماضية، بإصابة العديد من اللاعبين المؤثرين الذين باتت مشاركتهم في المونديال موضع شك، بداعي عدم تعافيهم قبل انطلاق الحدث العالمي.

كانتي وتوليسو

ويتقدم حامل اللقب منتخب فرنسا قائمة المنتخبات التي قد تفقد خدمات أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم في خط الوسط، بعدما أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن نجم تشيلسي الإنجليزي، نغولو كانتي، لن يشارك مع «الديوك» في المونديال، لافتة إلى أن كانتي في سباق مع الزمن للتخلص من آلام إصابته الأخيرة في أوتار الركبة.

وأوضحت أن الإصابة الأخيرة لا تبدو قوية، لكنها ستبعد اللاعب الفرنسي الدولي أسبوعين على الأقل، مضيفة أن الدولي الفرنسي سيغيب بشكل مبدئي عن خمس مباريات مع «البلوز» في الدوري الإنجليزي، ضد كل من أستون فيلا وبرينتفورد ومانشستر يونايتد وسالزبورج وبرايتون.

وتعرّض كانتي للإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ويغيب عن المشاركة مع تشيلسي منذ أغسطس الماضي، بينما أشارت الصحيفة إلى أن كانتي لا يمكن أن يعود في الوقت المناسب للمشاركة بكأس العالم، وذلك بسبب انتكاسة تعرض لها بعد إصابته العضلية، ليفقد المنتخب الفرنسي أحد نجومه البارزة، الذي كان سبباً رئيساً في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018.

ولفتت إلى أن ديشامب أكد في وقت سابق أنه لن يستدعي اللاعبين المصابين، ما يهدد فرص نغولو كانتي في الظهور بقائمة مونديال 2022.

في المقابل، لن تقتصر الغيابات بالنسبة إلى «الديوك» على لاعب تشيلسي، ولكن تلقى حامل اللقب صدمة جديدة، الأحد الماضي، عقب إصابة لاعب وسط ليون، كورينتين توليسو، المتوج بمونديال 2018 مع فرنسا في روسيا.

وأوضحت صحيفة «ليكيب» أن توليسو يعلم تماماً أن حلمه في اللحاق بالمونديال قد انتهى، بعد إصابته في مباراة رين بالدوري المحلي. وأضافت: «توليسو كان يعاني إصابة منذ بداية الموسم، ومباراة رين هي الظهور العاشر له مع ليون في الدوري، وربما آخر ظهور له في الأشهر المقبلة».

وأشارت إلى أن توليسو تلقى ضربة قوية في أوتار الركبة، وبدا الأمر وكأنه لا يتحمل الألم، إذ أخبر الطاقم الطبي بأنه لا يمكنه الاستمرار في الملعب، وتم استبداله فوراً.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات تونس والدنمارك وأستراليا.

ديبالا ودي ماريا

أما منتخب الأرجنتين الذي يعد من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس العالم، فتلقى ضربة موجعة، عقب تعرّض لاعب روما الإيطالي، باولو ديبالا، لإصابة قوية في مباراة «الذئاب» أمام ليتشي بالدوري المحلي.

وأكد مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، أن ديبالا تعرض لإصابة سيئة، قد تبعده عن الملاعب فترة طويلة، بينما خضع اللاعب الأرجنتيني لفحوص طبية، كشفت عن إصابته بإصابة عضلية في الساق اليسرى، ويقدر أن فترة التعافي من هذه الإصابات قد تصل إلى خمسة أسابيع.

على صعيد متصل، تعرّض النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، لإصابة مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، والأمر نفسه بالنسبة إلى قائد «التانغو» ليونيل ميسي، قبل مشاركته مع باريس سان جيرمان أمام مارسيليا.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة، برفقة السعودية، والمكسيك، وبولندا.

جيمس

من جهته، تلقى منتخب إنجلترا صدمة قوية، قبل نحو شهر من المشاركة في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد الكشف عن مدة غياب أحد نجومه البارزين.

وسينافس «الأسود الثلاثة» في المجموعة الثانية مع منتخبات إيران والولايات المتحدة وويلز.

وتعرّض الظهير الأيمن الأساسي لتشيلسي والمنتخب الإنجليزي، ريس جيمس، لإصابة في الركبة، خلال فوز «البلوز» على ميلان في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال تشيلسي، في بيان رسمي، إنه «بعد إصابة الركبة التي تعرض لها ريس جيمس في مباراة ضد ميلان، تلقى اللاعب العلاج من القسم الطبي في تشيلسي، وزار أحد المتخصصين».

وأضاف: «بعد التشاور بين جميع الأطراف، سيخضع جيمس الآن لبرنامج إعادة التأهيل، ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع».

ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، بات جيمس بشكل مؤكد خارج المونديال، ويحتاج إلى معجزة من أجل اللحاق بالبطولة.

وأوضحت أن نجم نيوكاسل يونايتد، كيران تريبير، سيصبح الخيار الأول للمدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، في مركز الظهير الأيمن، في كأس العالم.

ويأتي الاعتماد على تريبير بعدما تعرض أيضاً في وقت سابق الظهير الأيمن لمانشستر سيتي كايل والكر للإصابة في الثاني من أكتوبر الماضي.

وأعرب والكر عن ثقته بقدرته على اللحاق بمونديال 2022، إذ أجرى الدولي الإنجليزي جراحة ناجحة، بعد الإصابة التي تعرض لها، عقب فوز فريقه في «الديربي» أمام مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال والكر في تصريحات لـ«بي بي سي»: «تفكيري الأول هو العودة إلى المنتخب الإنجليزي، وأنا على ثقة بقدرتي على اللحاق بكأس العالم، لقد مررت بالكثير خلال مسيرتي، وهو ما يجعلني أعرف جسدي».

وأضاف: «أنا على ثقة بقدرتي على التعافي في الوقت المناسب، ويجب أن أتحلى بالصبر، ستكون هناك عقبات في الطريق، لكني آمل عندما يأتي وقت الإعلان عن القائمة، أن أتواجد بها».

وتابع: «أجريت الجراحة في اليوم التالي مباشرةً بعد مباراة مانشستر يونايتد، وذهبت إلى الجراح، وأخبرته بأنه سيجري الجراحة، فأنا لدي كأس عالم».

كوكي

وأخيراً سيخسر منتخب إسبانيا خدمات قائد أتلتيكو مدريد كوكي على أقل تقدير في المباراة الأولى لـ«الماتادور» بكأس العالم أمام كوستاريكا في 23 نوفمبر المقبل، بعدما تعرض لاعب «الروخي بلانكوس» لإصابة على مستوى الفخذ، قبل شهر على انطلاق نهائيات كأس العالم، وفق ما أعلن ناديه.

وذكر أتلتيكو مدريد في بيان على موقعه الرسمي أنه «يعاني كوكي إصابة في الفخذ بحسب الفحوص الطبية التي خضع لها، وسيبدأ في تلقي جلسات العلاج والتدريب على إعادة التأهيل»، من دون أن يحدد فترة غيابه.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى اللاعب، البالغ من العمر 30 عاماً، سيغيب حتى انطلاق نهائيات كأس العالم في 20 نوفمبر المقبل، ولكن قد يعود عقب بدء المنافسات.

وخرج كوكي في الدقيقة 81 من المباراة التي فاز بها أتلتيكو 1-صفر على مضيفه أتلتيك بيلباو في الدوري المحلي، السبت الماضي.

وتفتتح إسبانيا بطلة مونديال 2010 مشوارها في 23 نوفمبر أمام كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، إلى جانب ألمانيا واليابان.