ساديو ماني يذكر محمد صلاح في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

مازح اللاعب السنغالي ساديو ماني، مراسل قناة مصرية كانت متواجدة في حفل الكرة الذهبية بباريس عندما قام بإجراء لقاء معه قبل تتويجه بالمركز الثاني في جائزة أفضل لاعب في العالم، حيث حل وصيفا عقب اللاعب الفرنسي كريم ينزيما، ونجح النجم السنغالي أيضاً في الفوز بجائزة سقراطيس الجديدة في حفل الكرة الذهبية والتي تم استحداثها لأكثر اللاعبين قياماً بالأعمال الخيرية.

وأثناء إجراء شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية حوارا مع ماني، قال اللاعب السنغالي للمراسل في عند مشاهدة القناة "التلفزيون المصري ثم قال ضاحكا: "هل ستسألني مجددا عن محمد صلاح؟".

وكان محمد صلاح قد حل في المركز الخامس هذا العام بالجائزة العالمية لترتيب أفضل لاعبي العالم، ومنحت جائزة سقراطيس الجديدة للأعمال الخيرية اللاعب السنغالي ساديو ماني بعد ما قام به في بلدته طوال الفترة الماضية حيث قام ببناء مستشفيات ومدارس لخدمة بلدته في السنغال.

وأكد اللاعب سعادته بالتواجد في هذا الحفل مشيراً إلى أنه حلم أي لاعب أن يتواجد مع هؤلاء الأساطير وسيواصل العمل باستمرار، وبسؤال ماني عن المنتخب السنغالي قبل شهر عن المشاركة بكأس العالم، اكتفى بقوله "سنرى لاحقا".